A direção do CM e as caras mais conhecidas da CMTV prosseguem a sua viagem por todo o País, numa ação pensada para recompensar os postos de venda, porque são eles que nos mantêm próximos dos leitores. Esta sexta-feira foi a vez de Coimbra, que recebeu a visita do diretor-geral editorial adjunto, Eduardo Dâmaso, e da jornalista e pivô da CMTV Sara Carrilho.





“É um prazer encontrar empresários com uma consciência plena da importância social dos jornais e daquilo que é o mercado da leitura e informação. Este é o verdadeiro complemento e aliança entre o jornalista e o ponto de venda”, considerou o diretor-adjunto Eduardo Dâmaso.

CM aumenta vendas em todos os distritos







A papelaria Atrium Solum, em Coimbra, é um dos campeões dos pontos de venda deste distrito. “A campanha de descontos reflete-se no aumento da procura no último mês”, afirmou João Paulo, dono da papelaria. Um desconto que vai continuar. Este sábado e domingo, o CM publica, na penúltima página, cupões que permitem adquirir o jornal, de segunda a quinta-feira, por apenas um euro. Uma iniciativa que tem alcançado enorme sucesso e muito aplaudida pelos postos de venda.