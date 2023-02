A direção do Correio da Manhã e as caras mais conhecidas da CMTV vão estar sempre por perto, na última semana de cada mês, por todo o País, numa “ação pensada para recompensar os postos de venda porque são eles que nos mantêm próximos dos leitores”. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues, de visita às papelarias e quiosques de Vila Nova de Gaia e Matosinhos onde o CM é mais vendido e onde mais cresceu nas últimas semanas. “As gentes do Norte, o povo do Porto, passam a ter no CM um jornal de confiança, que vai reforçar ainda mais a proximidade em relação a todos os leitores, que estão a descobrir o CM através dos novos conteúdos e grafismos que facilitam a leitura”, diz Carlos Rodrigues.





CM publica, aos sábados e domingos, na penúltima página, um cupão que permite a aquisição do jornal por apenas um euro, de segunda a quinta-feira.



No Norte, o crescimento de vendas tem sido “muito acentuado” (28%). E Armando Oliveira, da papelaria Ferma, na Rechousa, em Gaia, confirma: “Com a iniciativa dos cupões, o aumento foi significativo.” Opublica, aos sábados e domingos, na penúltima página, um cupão que permite a aquisição do jornal por apenas um euro, de segunda a quinta-feira.