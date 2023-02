Correio da Manhã continua com desconto de segunda a quinta-feira

CM publica, aos sábados e domingos, na penúltima página, um cupão que permite aos leitores adquirirem o jornal por apenas um euro de segunda a quinta-feira. Uma iniciativa que começou com o lançamento do novo modelo gráfico do Correio da Manhã e que vamos manter.



Uma forma de assinalar o enorme sucesso do novo CM junto dos leitores, traduzido num espetacular aumento de vendas, da ordem dos 15% a nível nacional, em variação homóloga - desde o arranque da nova imagem, a 9 de janeiro, até finais do mês.



CM registou a subida mais significativa foi o Norte, com um aumento de 28% dos jornais vendidos. Segue-se o Centro (14%), Lisboa e Vale do Tejo (12%) e o Sul (11%). Particularmente significativo, o aumento de vendas registado no Porto, da ordem dos 38%, bem como Aveiro e Braga (25% cada).



São vários os motivos que conduziram a este crescimento do CM, como o aumento do tamanho da letra, que facilita a leitura, uma melhor arrumação das notícias, uma maior proximidade com os leitores e um forte investimento na área da investigação, que permite ao maior jornal do País estar na linha da frente da informação. Tudo o que quer saber encontra no Correio da Manhã.