Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são os mais influentes

Craque da Juventus e a apresentadora da SIC são os mais citados de forma espontânea pelos inquiridos.

Por Isabel Laranjo | 01:30

O estudo ‘Figuras Públicas e Digital Influencers 2019’, da Marktest, está concluído e os resultados não são de espantar.



Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira são os portugueses com maior notoriedade espontânea. Ou seja, quando questionados sobre a primeira figura pública que lhes vem à cabeça, os inquiridos responderam, na maior parte das vezes e de forma automática, estes nomes.



O craque da Juventus ocupa o primeiro lugar da tabela de figuras públicas com maior notoriedade espontânea, com 55,3% das respostas. A apresentadora das manhãs da SIC surge logo a seguir, com 43,1%, tornando-se na mulher mais influente do País.



Do top 5 da notoriedade espontânea fazem ainda parte Manuel Luís Goucha, com 20%, a atriz Rita Pereira (12,6%) e o veterano ator Ruy de Carvalho (11,8%).



O mesmo estudo mediu, ainda, a identificação/empatia que os portugueses sentem com as figuras públicas.



Neste caso, o sentido de humor ganha pontos. A liderar a tabela está o humorista Ricardo Araújo Pereira, cofundador dos Gato Fedorento e que conduz a rubrica ‘Gente que Não Sabe Estar’, no ‘Jornal das 8’ de domingo da TVI.



O humorista consegue somar 7,11% de respostas nesta categoria. O segundo lugar é ocupado por Vasco Palmeirim, apresentador de ‘Joker’ (RTP 1), com 6,73%.



Seguem-se Cristiano Ronaldo (6,54%), Daniela Ruah (6,46%) e, em quinto lugar, mais um humorista: Nuno Markl (6,34%).