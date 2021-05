Cristiano Ronaldo é a figura pública nacional com mais notoriedade e Vasco Palmeirim a mais empática. As conclusões são do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers 2021, do grupo Marktest.









O futebolista é a figura pública que os portugueses mais conhecem de forma espontânea (sem sugestão de respostas). Foi referido por mais de metade (53,4%) dos entrevistados. Nas posições seguintes ficam os apresentadores da TVI Cristina Ferreira (2º lugar) e Manuel Luís Goucha (3º). João Baião é a única novidade deste ano no top 5. O apresentador da SIC foi referido por 13%. A encerrar a tabela das cinco figuras portuguesas com maior notoriedade espontânea surge o humorista Herman José, que também repete a posição do ano passado.

CR7 é o único nome que se repete no topo quando elencadas as figuras que suscitam mais empatia nos portugueses. Neste ranking, o craque surge em 3º lugar. O apresentador da RTP e locutor de rádio Vasco Palmeirim é, este ano, a figura mais querida em Portugal, destronando Ricardo Araújo Pereira, que cai para a 2ª posição. Palmeirim registou uma média de 7,40 na escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se muito). Entre os primeiros contam-se ainda o humorista César Mourão e a atriz Daniela Ruah.





No que respeita aos influenciadores digitais, Bernardo Almeida foi quem obteve o maior grau de empatia e identificação e A Pipoca Mais Doce (Ana Garcia Martins) voltou a ser a mais referida de forma espontânea.