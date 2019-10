Cristiano Ronaldo saca 44 milhões de euros com o Instagram

Quanto faturaram as celebridades no Instagram em 2018

Cristiano Ronaldo, 34 anos, foi a celebridade que mais faturou por publicar fotografias com textos na rede social Instagram em 2018. O craque da Juventus somou 44,14 milhões de euros, ganhando 901 mil euros em média por cada publicação patrocinada.No segundo lugar da lista surge o eterno rival, Lionel Messi, mas com uma faturação que é menos de metade da de CR7. O avançado argentino do Barcelona encaixou 21,6 milhões de euros, tendo-lhe rendido cada publicação, em média, 599 mil euros.No último lugar do pódio da lista, elaborada pela ‘Buzz Bingo’ e tornada pública em várias publicações mundiais, aparece a jovem modelo Kendall Jenner, um dos elementos do conhecido clã Kardashian, que embolsou 14,7 milhões de euros, numa média de 565 mil euros por publicação no Instagram.Apesar de estar afastado dos relvados, o inglês David Beckham recebeu 9,95 milhões desta rede social, faturando uma média de 330,9 mil euros por cada imagem publicada.A cantora Selena Gomez ganhou 7,4 milhões (820 mil euros por publicação), o craque do PSG Neymar Jr. faturou 6,7 milhões (668,6 mil por post) e o sueco Zlatan Ibrahimovic, de 38 anos, que joga no Los Angeles Galaxy, angariou 3,7 milhões, a uma média de 185 mil euros por fotografia.No 8º lugar do Top 10 das celebridades que mais ganharam com o Instagram em 2018 consta Kylie Jenner, a irmã de Kendall, que recebeu 3,47 milhões pelas publicações patrocinadas. De todos da lista, é a que mais ganha por cada post: 1,168 milhões.Ronaldinho Gaúcho, que já foi o melhor jogador do mundo para a FIFA, amealhou 2,3 milhões (uma média de 237 mil euros por post) e a modelo e concorrente de reality show Khloe Kardashian recebeu 1,1 milhões euros (553 mil por cada publicação).