Cristina nas manhãs da SIC a 7 de janeiro

Programa de estreia na SIC poderá ter o nome da apresentadora. Conteúdos e equipa já estão a ser pensados.

Por Duarte Faria | 01:30

A estreia de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC já tem data marcada: 7 de janeiro (segunda-feira), sabe o CM. O dia foi acertado entre a apresentadora e Daniel Oliveira. Nas últimas semanas, a nova estrela da estação de Carnaxide tem estado em contacto com o diretor de programas da SIC "para alinhar estratégias e definir o tipo de conteúdos que o programa vai ter". Além disso, já "começou a ser pensada a equipa que vai entrar no projeto", revelou fonte do canal.



Cristina Ferreira deverá estar sozinha na condução do novo formato - que vai combater o 'Você na TV!' (TVI) de Manuel Luís Goucha - e, por isso, um dos nomes em cima da mesa para a designação do programa é 'Cristina', à semelhança do formato que Júlia Pinheiro vai ter nas tardes da SIC a partir de outubro, que se chamará 'Júlia'.



O substituto de 'Queridas Manhãs' a partir de janeiro terá rubricas sobre família e saúde, entre outros, assim como temas de atualidade e histórias de vida. Além disso, Cristina "terá espaço para abordar temas ligados ao seu estilo de vida, produtos que consome, e para falar dos seus projetos fora da televisão, como a sua revista ou os seus negócios na área da moda".



Para já, Cristina Ferreira e a SIC não falam sobre o programa e deverão esperar pelo aniversário da SIC, a 6 de outubro, para dar as primeiras novidades. Até janeiro, a apresentadora vai manter-se longe da antena da SIC, totalmente concentrada na preparação do programa. Mas ainda pode ser vista na TVI, nos fins de tarde de segunda-feira a sábado, com o concurso 'Apanha Se Puderes'.