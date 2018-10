Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dados de utilizadores do Facebook à venda por 1,73 euros

Ataque informático à rede social de Mark Zuckerberg resultou no roubo de milhões de informações pessoais.

Por Duarte Faria | 01:30

O ataque informático que resultou no roubo de informação de mais de 50 milhões de contas do Facebook pode ter consequências imprevisíveis e pôr em causa a segurança dos utilizadores.



De acordo com a imprensa norte-americana, na dark web - servidores de rede inalcançáveis na internet, por requererem softwares, configurações ou autorizações específicas para o acesso -, utilizadas por especialistas informáticos, estão à venda milhares de credenciais de acesso às contas dos utilizadores, por preços a partir de 1,73 euros.



Além disso, é possível ter acesso a dados financeiros, por valores a partir de 12 euros. Estão a ser ainda comercializados pacotes de dados pessoais. Ou seja, é possível comprar toda a identidade online de um só utilizador por 841 euros.



Entre os dados disponibilizados encontram-se o acesso a redes sociais, serviços de entretenimento e contas de plataformas de comércio eletrónico. Em alguns pacotes, é disponibilizada também informação sobre as moradas e os números de telefone dos utilizadores.



Entretanto, o Facebook esclareceu ontem que as credenciais roubadas não foram usadas para aceder a outros sites. Isto significa que as credenciais roubadas não foram usadas para acesso a sites e aplicações de terceiros que usem o login do Facebook.



Recorde-se que, por causa desta falha de segurança, a União Europeia pode aplicar uma multa de mais de 1,4 mil milhões de euros à empresa liderada por Mark Zuckerberg.