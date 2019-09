Daniel Oliveira visitou de forma discreta Ângelo Rodrigues no hospital

Ângelo Rodrigues está internado há mais de uma semana devido a uma infecção. Após ter estado em coma induzido e passado por três cirurgias, foi submetido a um tratamento em câmara hiperbárica para evitar a amputação da perna.

Entre estes procedimentos, o ator já recebeu várias visitas da família e amigos. Daniel Oliveira não foi excepção.

O diretor de programas da SIC quis mostrar a sua solidariedade com o ator e visitou-o na quarta-feira passada no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Daniel Oliveira diz que "houve uma preocupação" do ponto de vista pessoal.

"Fui ao hospital dentro daquilo que eu achava necessário não só do ponto de vista pessoal, como institucional, para que houvesse essa preocupação e proximidade", declarou o responsável pelo terceiro canal durante a apresentação à Imprensa da nova novela "Nazaré".

O diretor da SIC preferiu não fazer mais comentários sobre o ator: "Não quero acrescentar muito ao comunicado que a SIC realizou, a situação exige algum recato e estamos a fazer aquilo que é necessário: prestar toda a nossa atenção ao caso, com esperança de que tudo se vá resolver".