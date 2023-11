'Direto CM' derrota 'Júlia', na SIC generalista, e 'Goucha', na TVI generalista

O noticiário da tarde da CMTV, "Direto CM", derrotou ontem o programa "Júlia", emitido na SIC generalista, além de voltar a vencer o "Goucha", da TVI generalista. Neste caso, é a segunda vitória consecutiva.

Se olharmos para o programa de Júlia Pinheiro, registou uma audiência média de 258 mil espectadores, equivalente a um share de 10,6. No mesmo horário, a CMTV alcançou 297 mil espectadores, com 12,2% de share. Quase mais 50 mil espectadores que a SIC.

Já no que diz respeito a "Goucha", o formato da TVI registou 261 mil espectadores, com 11,7% de share. No mesmo horário do programa apresentado por Manuel Luís Goucha, O "Direto CM" alcançou 277 mil espectadores, com 12,5% de share.

Estas vitórias da CMTV acontecem apesar de o canal do Correio da Manhã ser emitido apenas no cabo, ao contrário da SIC e TVI, emitidas em sinal aberto.

A CMTV voltou a subir no dia de ontem, alcançando 8,4% de share ao longo do dia, mais do triplo do seu principal concorrente, a CNN, que se ficou pelos 2,7% de share. Mais abaixo ainda ficou a SIC Notícias, com 2%, e a RTP3, com 0,7%. No conjunto, os 3 concorrentes da CMTV obtiveram apenas 5,4%, contra 8,4% da CMTV.

A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 19 meses consecutivos.

É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.