A ‘Visão’ fez um contrato com a Águas de Portugal, de 60 mil euros, para elaboração de conteúdos sobre a empresa pública. O site Página Um adianta também que a diretora da revista, Mafalda Anjos, fez uma entrevista à presidente da Águas do Tejo Atlântico (pertencente ao grupo) semanas depois, o que está a gerar controvérsia, uma vez que conteúdos comerciais não podem ser feitos por jornalistas.Ao, Mafalda Anjos diz que a entrevista nada tem a ver com o contrato e que “foi uma conversa puramente editorial”.