“Doa a Quem Doer” estreia na CMTV a liderar o cabo

O novo programa de investigação da CMTV, "Doa a Quem Doer", da jornalista Tânia Laranjo, estreou ontem a liderar o cabo.O novo formato registou uma audiência média de 296 mil espectadores, equivalente a 6,2% de share, e liderou o ranking de programas mais vistos da televisão por cabo.A estreia de "Doa a Quem Doer" contribuiu para a liderança da CMTV no consumo diário entre os canais de informação nacional.Num dia marcado também pela morte da rainha Isabel II, a CMTV registou 5,1% de share médio diário, contra 3,2% da SIC Notícias. No último lugar do pódio ficou o canal CNN, com 3%.A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo no canal 8, mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.