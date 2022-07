Decorre a toda a velocidade a ‘Silly Season’ 2022 e creio que é da mais elementar justiça ir destacando, mês após mês, os grandes vencedores: os maiores patetas da temporada. Em junho o prémio ‘Pateta de Ouro’ vai para José Rodrigues dos Santos e para a equipa do Telejornal da RTP pela recriação do quadro de revista ‘Olívia patroa, Olívia costureira’ no qual o José-pivot lançou uma reportagem com entrevista ao José-escritor sobre uma futura adaptação das suas obras a uma série televisiva.









