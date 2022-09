O formato da CMTV ‘Duelo Final’ conseguiu, na sexta-feira, superar a audiência do ‘Jornal das 8’ da TVI. O programa dedicado ao acompanhamento ao segundo do jogo Benfica-Vizela foi visto por uma média de 571 mil pessoas e alcançou 13,2% de share. Ficou no 11º lugar dos programas mais vistos do dia em Portugal.









