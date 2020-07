"É um negócio pornográfico": Rui Rio e vice do PSD atacam Cristina Ferreira na TVI

O presidente do PSD utilizou este sábado o regresso de Cristina Ferreira à TVI para reiterar as críticas à forma como o Estado apoiou os media, ironizando que "realmente as despesas são muitas e a crise é grande".

"Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este setor; realmente as despesas são muitas e a crise é grande. Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica", escreveu Rui Rio, numa publicação na rede social Twitter, com um 'link' para uma notícia do jornal Expresso em que se refere que a SIC exige pelo menos quatro milhões de euros à apresentadora pela saída.

O líder do PSD tem criticado frequentemente os apoios anunciados pelo Governo à comunicação social, que passam pela compra antecipada de publicidade paga para compensar a perda de receitas publicitárias devido à pandemia de covid-19.

Também David Justino, vice-presidente do PSD não poupou críticas ao regresso de Cristina Ferreira e falou num "negócio pornográfico" nas redes sociais.

Justino recordou os 15 milhões de ajuda do Governo às empresas de media, através de publicidade institucional para comparar com o ordenado milionário (perto dos 3 milhões de euros) que Cristina vai auferir na TVI.

"Face aos 15 milhões de ajuda do Governo às empresas de comunicação social, o regresso de Cristina Ferreira à TVI é um negócio pornográfico", considerou.