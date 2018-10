Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleven Sports “desiludida” com falta de acordo

Nowo, que representa empresa em Portugal, ainda não chegou a acordo com MEO, NOS e Vodafone.

Por Duarte Faria | 01:30

A Eleven Sports está "surpreendida e desiludida" com a demora no acordo para a transmissão dos seus canais na MEO, NOS e Vodafone.



As negociações entre estas operadoras e a Nowo, que assinou um acordo de licenciamento dos conteúdos da Eleven Sports para o território nacional, prosseguem há cerca de três meses mas, até agora, não foi possível chegar a uma conclusão. Os canais só podem ser subscritos na antiga Cabovisão ou online.



"A Eleven Sports está presente em dez outros mercados e nunca sentimos tanta resistência como em Portugal, isto apesar de ter sido aqui que tivemos os melhores conteúdos no arranque", explica Pedro Mendonça Pinto, diretor não executivo da Eleven Sports.



"A Liga dos Campeões, a Liga espanhola e a Liga francesa deviam ser suficientes para fazer com que as operadoras tivessem necessidade de oferecer o nosso conteúdo aos seus clientes. Mas isso não está a acontecer e sentimos a frustração diária de milhares de pessoas. É tempo de questionar se os interesses dos clientes não são a prioridade para as operadoras", acrescenta.



Pedro Mendonça Pinto recusa falar sobre os motivos que estão na base da falta de acordo - uma vez que a Eleven Sports não está diretamente envolvida nas negociações - mas acredita que "a questão não é se haverá acordo, é quando haverá acordo". E, para essa pergunta, não tem resposta. "O que sei é que vamos vingar, mais cedo ou mais tarde", conclui.



Ao que o CM apurou, o preço a pagar pelos canais tem sido o principal obstáculo a um acordo. Nowo, MEO, NOS e Vodafone não se pronunciam sobre o assunto.