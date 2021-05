Ellen DeGeneres coloca ponto final no seu programa sob chuva de acusações

A apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres anunciou o fim do seu programa diário The Ellen DeGeneres Show após 18 anos, e 19 temporadas no ar. A comediante - que vive meses de grande polémica - revela que o último programa deverá ir para o ar em 2022.



Ellen já tinha revelado, há uns anos, que pretendia retirar-se, mas a notícia do fim do programa surge após meses de notícias negativas em que a comediante, outrora acarinhada pelo público, é acusada de promover um ambiente de trabalho tóxico em que se incluem acusações de racismo e conduta sexual inapropriada.







"[Essas notícias] Quase impactaram o programa", assumiu ao Hollywood Reporter perante a controvérsia. "Foi muito doloroso para mim. A sério, muito. Mas se fosse para eu desistir do programa por causa disso, eu não regressaria nesta nova temporada", revela.



De acordo com as notícias, a personalidade fácil de conviver e divertida de Ellen em frente às câmaras contrasta com a personalidade da celebridade nos bastidores.



Popularidade da estrela em queda

Os funcionários do seu programa acusaram-na de racismo, atitudes intimidatórias e garantiram viver num clima de medo. A estrela norte-americana, que só no Instagram tem 92 milhões de fãs, viu a sua popularidade cair a pique e nos EUA.



Face às denúncias – que levaram à abertura de uma investigação interna por parte da empresa detentora do ‘The Ellen Show’ – a estrela, de 62 anos, viu-se obrigada a fazer um comunicado em que pede desculpa aos trabalhadores.



"Ninguém deveria levantar a voz e toda a gente deveria ser tratada com respeito. Estou desiludida, e comprometo-me a assegurar que isso não volta a acontecer", escreveu então Ellen, acrescentando que, enquanto mulher que já foi vítima de preconceito, por ter assumido a homossexualidade, repudia atitudes discriminatórias.



"Como alguém que foi julgada e quase perdeu tudo por ser quem é, eu entendo verdadeiramente e sinto profunda compaixão por aqueles que são olhados de forma diferente ou tratados de forma injusta, desigual ou - pior ainda - negligenciados".



Há 30 anos na TV e com uma carreira de sucesso, Ellen é uma das apresentadoras mais bem pagas dos EUA, recebendo 72 milhões de euros por ano. No entanto, o formato que apresenta, e que já foi vencedor de seis Emmy, está em risco de chegar ao fim.