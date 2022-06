Entrevista a Vieira na CMTV lidera com mais de 920 mil espectadores

A CMTV registou no dia de ontem mais audiência que todos os seus concorrentes juntos.Para esse resultado contribuiu a entrevista de Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, ao jornalista João Ferreira, que liderou o cabo do princípio ao fim.No total, 922 mil e 900 espectadores assistiram à entrevista na CMTV.A entrevista foi o programa mais visto do cabo, com uma audiência média de 333 mil espectadores, equivalentes a 7,3% de share.Com este resultado, a CMTV voltou a ser o canal de cabo com mais audiência. A estação do Correio da Manhã registou um share médio diário de 5,9% de share, contra 3,5% do canal CNN, 1,9% da SIC Notícias e 0,4% da RTP-3. Ou seja, a CMTV teve mais audiência que todos os seus concorrentes juntos.Todos os resultados são da responsabilidade da GFK.A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não é emitida na TDT.