Vieira em entrevista à CMTV: "Nunca mais serei presidente. Mas se amanhã houvesse eleições, ganhava"

"Nunca roubei o Benfica", garantiu esta segunda-feira Luís Filipe Vieira, antigo presidente do clube da Luz, em entrevista exclusiva àdepois de ter sido constituído arguido por crimes de burla, fraude fiscal, abuso de confiança, falsificação e branqueamento de capitais.Detido em julho de 2021, Vieira reafirmou esta segunda-feira a sua inocência em todo o processo. "Espero que seja inocentado ainda em vida. Quero que seja rápido", disse o antigo dirigente que lançou duras críticas à investigação e à Justiça: "Parece que sou um troféu de caça." Sobre o caso Imosteps (empresa pessoal), ataca o Novo Banco: "Na minha ótica, há uma gestão danosa. Não sei quais foram as motivações das pessoas nem sei quem foi."Sobre o dia da sua detenção, Vieira revelou ter almoçado com os responsáveis da investigação que depois lhe disseram que estava detido. No mesmo dia, o filho Tiago foi também levado para o estabelecimento prisional da Polícia Judiciária, momento que não esquece: "Longe de mim pensar que o meu filho estava detido. Nem quero estar a contar. Ele dá um sorriso... não vale a pena comentarmos o que se passou a seguir. Foi terrível."Sobre Rui Costa, revelou uma enorme mágoa, mas deixou um desejo: "Deus queira que o Rui Costa esteja muitos anos no Benfica e eu possa ir todos os anos ao Marquês festejar." Ainda assim não fecha a porta a uma aproximação ao seu antigo ‘delfim’. "Não tenho problema nenhum em ir almoçar com ele", garantiu, deixando uma farpa ao presidente: "Não é um homem de decisão firme." Vieira afiançou que nunca mais será presidente do Benfica, mas referiu: "Se as eleições fossem amanhã ganharia."A recente homenagem a Eusébio mereceu uma dura crítica. "Não foi homenagem, foi ofensa. Não fui convidado, mas também não ia. Sei o que se passava com o Eusébio, a pessoa que fez pior a Eusébio foi João Malheiro. Diz ele que era muito amigo, mas não era. A única pessoa que tratou Eusébio com a dignidade que merecia fui eu""Quem tratava da formação era eu. Eu fui a formação""Não sou santo, nunca serei""Batia a cláusula de 30 milhões para o Rúben Amorim vir para o Benfica""Se fosse eu, vendia o Darwin por 150 milhões""Se fosse presidente contrataria um treinador português. qual? Leonardo jardim""Houve uma deselegância muito grande [de Rui Costa] quanto tomou posse, quando eu estava detido, ao não referir o meu nome. Magoou-me bastante. Em termos humanos tinha uma relação com ele e gostava bastante dele. Fiquei também magoado com o facto de ter dado instruções para se suspenderem dois fisioterapeutas de virem a minha casa tratar de mim", destacou o anterior presidente do Benfica."O Jesus veio para o Benfica porque é um treinador que ganha rápido. Eu não queria o investimento que fizemos. Fiquei feliz por ele voltar ao Benfica, sou amigo dele. O primeiro ano foi uma desgraça completa, por causa da Covid, mas este último ano, o Benfica tinha plantel para fazer melhor. Nem precisavam de ir buscar os jogadores que foram buscar", disse Vieira.Desafiado por João Ferreira, que conduziu a entrevista desta segunda-feira, Luís Filipe Vieira aceitou regressar esta terça-feira à, a partir das 22h00, para falar sobre a atual situação do Benfica. Em estúdio vão estar também alguns comentadores do canal.