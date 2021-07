Luís Filipe Vieira suspeito de um total de 12 crimes na Operação Cartão Vermelho

Luís Filipe Vieira, que ainda se mantém em prisão domiciliária após a rejeição por parte do juiz Carlos Alexandre da caução que apresentou, está indiciado por um total de doze crimes. Trata-se, para já, de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais, mas em algumas destas suspeitas há mais que um crime imputado ao ex-presidente do Benfica. Pelo menos três deles são de fraude fiscal e outros três de branqueamento de capitais, pelos negócios relativos aos três jogadores que foram negociados por Bruno Macedo.Além do processo judicial, Vieira vê-se agora a braços com outro problema. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da SAD do Benfica deram conta à CMVM que vão abrir brevemente um processo de averiguação interna, destinado a "analisar com todo o rigor as condutas" de Luís Filipe Vieira, no âmbito do processo ‘Cartão Vermelho’.