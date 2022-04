Vida de Luís Filipe Vieira dá um livro

A vida de Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, vai ser passada a livro. A publicação está prevista ser editada no verão.Preparada pelos jornalistas do Correio da Manhã Marta Martins Silva e João Moniz, a biografia vai percorrer a vida, a família e a carreira profissional do antigo dirigente, os títulos, os momentos de convulsão da saída da presidência e, claro, os negócios mais polémicos que levaram à sua detenção na sequência da Operação ‘Cartão Vermelho’.Luís Filipe Ferreira Vieira, natural do bairro das Furnas, em Lisboa, nasceu a 22 de junho de 1949 (tem 72 anos) e ficou conhecido do grande público pela carreira de dirigismo desportivo, primeiro no Alverca, depois no Benfica, clube do qual foi presidente entre 2003 e 2021.Vieira, ou ‘Ventoinha’, como lhe chamava o pai de forma carinhosa –, mostrou sempre um dom para os negócios. Começou a trabalhar ainda novo, aos 14 anos, como paquete, anos depois iniciou uma atividade por conta própria, de início na área dos pneus, depois na construção civil e no imobiliário.