Jorge Jesus almoçou esta quarta-feira com Luís Filipe Vieira, num conhecido restaurante na Parede, e os temas da atualidade do Benfica foram um assunto incontornável, apurou o Correio da Manhã.O técnico, que deixou o Benfica em dezembro, reencontrou-se com o antigo presidente das águias no restaurante O Toscano, num encontro que durou pouco mais de duas horas e que foi presenciado em exclusivo por jornalistas do CM/CMTV.