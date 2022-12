A CMTV vai transmitir a partir de segunda-feira (dia 12), no ‘Grande Jornal’ das 20h00, entrevistas de fundo com os líderes dos partidos com representação parlamentar, nas quais serão abordados os desafios que se vão colocar ao País e aos portugueses ao longo do próximo ano de 2023. A primeira entrevista será com Inês de Sousa Real (porta-voz do PAN). As entrevistas, em direto, serão conduzidas por Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto do CM, e Pedro Mourinho, jornalista responsável pela condução do ‘Grande Jornal’ das 20h00 e membro da direção da CMTV.









No dia 15, quinta-feira, será a vez de Rui Tavares (Livre). Segue-se Catarina Martins (Bloco de Esquerda) a 16, Paulo Raimundo (novo secretário-geral do PCP) no dia 18, João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) a 19, André Ventura (Chega) no dia 20 e, por último, Luís Montenegro (PSD), no dia 21. A entrevista ao primeiro-ministro, António Costa, vai realizar-se em data ainda por anunciar.

“Estas entrevistas farão o ponto da situação do atual momento político e olham para a frente, para os desafios que se vão colocar em 2023 ao sistema político, às famílias e ao País”, afirma Eduardo Dâmaso. “Sabemos que este é um momento de fim de ano e, como tal, de balanço, mas importa também olhar para o futuro e perceber o que aí vem. O ano que se avizinha será mais de incertezas do que de certezas, a vários níveis - económico, político, etc. - e, por isso, este é também o momento ideal para se falar sobre o que aí vem”, remata o diretor-geral editorial adjunto do CM/CMTV.