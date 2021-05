Episódio especial “Friends: The Reunion” estreia-se em Portugal a 27 de maio

A HBO Portugal anunciou, esta sexta-feira, que o episódio especial da série “Friends” vai estrear-se no nosso País a 27 de maio, dia da estreia mundial, ao contrário do que estava inicialmente previsto.Quando a HBO divulgou a data de estreia de “Friends: The Reunion” estava previsto que o episódio fosse exibido apenas na plataforma HBO Max, um serviço de streaming apenas disponível nos Estados Unidos da América.





Após 17 anos de espera, o grupo de amigos mais famoso da televisão está de volta, para gáudio de milhares de fãs em todo o mundo. Os amigos Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer) regressam para um episódio especial que terá cerca de uma hora e que foi filmado no estúdio 24, onde foi gravada toda a série a partir da segunda temporada.

As gravações deste episódio de reunião estavam previstas para março de 2020, mas devido à pandemia de Covid-19 foram adiadas duas vezes e o episódio acabou por ser gravado apenas em abril deste ano.

Além do elenco original, “Friends: The Reunion” conta com uma longa lista de convidados, entre os quais se destacam os cantores Justin Bieber, Lady Gaga e Taylor Swift, o futebolista David Beckham, a ex-modelo Cindy Crawford ou a ativista paquistanesa e Nobel da Paz Malala Yousafzai.