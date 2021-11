O programa da TVI ‘Big Brother’ tem motivado queixas dos telespectadores à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). As participações estão em apreciação pelos serviços da entidade.





CM.



“Quando houver uma decisão, o regulador divulgará a mesma através de uma deliberação pública”, informou a ERC. Nesse momento, serão também conhecidas “as edições em causa, o número de participações apreciadas e o seu teor”, explicou o regulador ao

A ERC opta assim por não revelar, pelo menos para já, o motivo das queixas, mas poderão estar em causa as polémicas declarações do concorrente do Big Brother Ricardo Pereira, que insinuou ter-se envolvido sexualmente com Joana Schreyer sem o consentimento desta.





Tais declarações até já agitaram o meio político, levando a deputada independente Cristina Rodrigues a reagir no Twitter. “Se dizes que te envolveste com alguém mas a pessoa não sabe porque estava a dormir, das três opções uma: primeira, estás a mentir e achas que tem piada dizer coisas deste género e não te apercebes da gravidade; segunda, alucinaste; terceira, violaste uma pessoa. Não vejo o ‘BB’, já alguém falou com a rapariga?”, questionou a deputada. As participações apresentadas à ERC são mais uma acha para a fogueira, num programa sempre marcado pela polémica.

pormenores



Estreia



A primeira edição do ‘Big Brother’ teve início a 3 de setembro de 2000 e terminou 120 dias depois, a 31 de dezembro. Ficou marcada pela polémica do pontapé de Marco Borges à concorrente Sónia.





Outras queixas





O ‘Big Brother’ não é o único reality show alvo de queixas à entidade reguladora. Recentemente, houve participações contra a TVI pela emissão de alegada violência doméstica no programa ‘Secret Story 7’.





Comentários





Logo após o episódio de estreia de ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, a ERC recebeu várias participações relativas aos comentários feitos pelo chef Ljubomir Stanisic aos concorrentes.