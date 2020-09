Ex-estrela de wrestling The Big Show protagoniza série de comédia da Netflix

Paul Wight, mais conhecido como The Big Show no mundo do wrestling (luta livre), vai protagonizar uma série de comédia na Netflix, depois de se ter reformado aos 48 anos.

"O meu corpo está a envelhecer, mas a minha mente é jovem. Gosto de viajar e de estar com o público. Mas são 25 anos como profissional e isso também cansa", referiu Paul Wight em entrevista ao jornal espanhol El Mundo.

O projeto chama-se The Big Show show e é uma comédia familiar onde se interpreta a si mesmo e vive com a mulher e três filhas adolescentes.



"Adoro comédias familiares. Pareço feroz, mas todos sabem que sou um ‘coração mole’. Adoro fazer isto, é uma saída emocionante depois de tantos anos a lutar", confessou Wight.

"A série surge do interesse que a World Wrestling Entertainment (WWE) tinha em fazer algo com a Netflix, e que não fosse simplesmente wrestling", explicou.

A série conta com uma temporada de oito episódios e estreou em abril nos Estados Unidos, mas The Big Show avançou que haverá uma segunda.

The Big Show equiparou a interpretação com a luta livre, dizendo que tem que ser, de certa forma, "atores de comédia". "Tens que dominar certos gestos, certas expressões do rosto. Nós fazemos piadas e tens que ser convincente quando queres ser engraçado. Sempre tive sentido de humor, gosto da vida, de rir", rematou a ex-estrela de luta livre.



Percurso de The Big Show

Quando era criança foi diagnosticado com gigantismo, uma doença rara na qual o organismo produz hormona do crescimento em excesso. Na faculdade, experimentou futebol e basquetebol, mas não vingou.

"Nunca vi a luta livre como uma possibilidade. Uma vez lá dentro, vi que era para mim: não só permite que melhores as tuas condições atléticas, como também há muito talento no desenvolvimento de personagens e histórias. Adoro reviravoltas surpreendentes, quando uma pessoa passa de herói a vilão", explicou ao El Mundo.

The Big Show seguiu-se a André The Giant e Earthquake ao continuar a tradição do vilão temível. Chegou mesmo a ser apresentado como filho de André The Giant antes de ganhar identidade própria.



Popularizou a luta livre até meados dos anos 90, sendo que Hulk Hogan era seu padrinho.

"Fiz acrobacias incríveis com os melhores", continuou The Big Show. "Já lutei com Randy Savage, John Cena, The Undertaker, Ric Flair... Alguns foram meus ídolos, depois foram meus rivais, e agora são minha família. Entrar na WWE foi como se abrissem as portas de uma loja de doces. Eu diverti-me muito", admitiu o ex-lutador.