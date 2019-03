Fã diz em direto que quer Goucha com Cristina na SIC

"Sou muito fã do Goucha. Só falta ele ir para a SIC", disse.

Esta sexta-feira, uma fã surpreendeu Cristina Ferreira no ‘Programa da Cristina’. "Sou muito fã do Goucha. Só falta ele ir para a SIC", disse.A apresentadora respondeu: "Então, a gente pensa nisso um dia destes".A propósito do Carnaval de Torres Vedras, que erigiu um monumento a Cristina Ferreira e a Manuel Luís Goucha, recordando a guerra de audiências entre os rivais nestes quase dois meses, o apresentador da TVI aproveitou para fazer um balanço."Esse monumento caricatura muitas cenas da realidade... Não tenho medo, porque é Carnaval e também tem que ver com a realidade [Cristina tem uma estátua maior]. Aí está a Cristina e, portanto, estou numa posição de que levei um verdadeiro K.O.", reconheceu, em conversa com Tatiana Figueiredo, que estava em reportagem nesta cidade do oeste, mostrando, porém, que a esperança é a última coisa a morrer: "Mas a vida é feita de muitos combates. Agora estou K.O., sim, mas há outros combates pela frente."