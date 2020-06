Facebook ameaça acabar com notícias na Austrália

A partilha de notícias no Facebook pode ter os dias contados na Austrália. Em abril, este país anunciou que ia obrigar gigantes tecnológicos como o Facebook e a Google a partilhar as receitas de publicidade gerada a partir de artigos produzidos pela imprensa e, adicionalmente, a pagar pelo conteúdo noticioso feito por meios de comunicação social.









Em resposta a esta medida, a rede social de Mark Zuckerberg ameaça acabar com os conteúdos noticiosos já que estes representam “uma fração muito pequena” do que os utilizadores veem nos feeds. Segundo o ‘The Guardian’, os dados reunidos nos últimos dois anos pelo Facebook revelam que o “conteúdo noticioso é altamente substituível por outros e não adiciona valor significativo a longo prazo”. “Se não houver conteúdo noticioso, estamos confiantes que o impacto nas métricas de comunidade do Facebook e as receitas na Austrália não seria significativo”, adianta a rede social, que poderá alargar a ameaça a outros países.

Num documento elaborado a pedido do governo de Camberra, a Comissão de Concorrência e Consumo já estava a trabalhar num código de conduta para um acordo entre os grupos de media e os gigantes da internet. Recorde-se que em França a autoridade da concorrência obrigou recentemente a Google a negociar com a imprensa um pagamento por uso de conteúdo nos resultados de pesquisa e no serviço de agregação de notícias e em Espanha o Google News foi mesmo encerrado.