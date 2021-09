Erro em algoritmo leva Facebook a classificar negros como “primatas”

Um erro “lamentável” e “inaceitável”. Foi assim que a Facebook classificou o lapso originado por um algoritmo de Inteligência Artificial (IA) que é usado pela empresa para gerar recomendações e que classificou agora um vídeo de homens negros com o termo “primatas”. A Facebook já desativou o software que fez disparar a mensagem e diz agora que está a analisar o que se terá passado.





pormenores



Tudo aconteceu quando alguns utilizadores que viram um vídeo publicado pelo tabloide britânico ‘Daily Mail’ a 27 de junho de 2020 e que retratava homens negros receberam depois a recomendação para “continuar a ver vídeos de primatas”. O vídeo incluía vários clipes de homens negros em confrontos com civis brancos e polícias, não tendo quaisquer conteúdos sobre vida animal. A denúncia desta situação está a gerar polémica, com a gigante tecnológica a ter de vir a público pedir desculpa. “Já realizámos várias melhorias na nossa Inteligência Artificial, mas sabemos que não é perfeita e temos muitos progressos a fazer ainda. Pedimos desculpa a todas as pessoas que possam ter visto estas recomendações ofensivas”, afirmou um porta-voz da rede social citado pelo ‘The New York Times’.