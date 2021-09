Ferramenta de inteligência artificial do Facebook identifica homem negro como "primata"

O Facebook removeu uma ferramenta da rede social que rotulou um homem negro de "primata".

Um porta-voz da empresa admitiu que se tratou de um "erro claramente inaceitável" e anunciou que o software de recomendações, baseado em inteligência artificial, foi desativado.

De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o erro do software aconteceu num vídeo de um jornal inglês onde aparecia um homem negro. Uma mensagem gerada automaticamente pela aplicação perguntava aos utilizadores se queriam "continuar a ver vídeos sobre primatas".

O vídeo em questão, publicado em junho de 2020, está relacionado com um desacato que levou à chamada da polícia e, em momento algum, aparecem macacos, chimpanzés ou gorilas.



De acordo com a agência AFP, a rede social pediu desculpas aos visados, mas não escapou aos comentários negativos dos utilizadores.



O software de reconhecimento artificial do Facebook tem sido alvo de críticas e alguns ativistas de direitos humanos apontam problemas de precisão na ferramenta, sobretudo no que toca a negros.