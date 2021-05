Google lança ferramenta para diagnosticar doenças da pele

A Google vai recorrer à Inteligência Artificial para criar um dermatologista digital, enquadrado no "Dr. Google", que consegue identificar até 288 doenças de pele com base em fotos e com uma precisão superior a médicos e enfermeiros não especializados.

Para proceder ao diagnóstico, o dermatologista do Dr. Google questiona o tipo de pele, os sintomas do paciente e há quanto tempo duram, de seguida analisa as imagens e dá um resultado final baseado na informação armazenada que tem, para o paciente poder efetuar uma pesquisa sobre o diagnóstico.

O comunicado da página da empresa afirma que "a nossa ferramenta de assistência dermatológica baseada em AI é uma aplicação baseada na web que esperamos lançar ainda este ano, para tornar mais fácil de descobrir o que pode estar a acontecer com a pele do paciente".

Esta nova atualização nasce das frequentes pesquisas que os utilizadores efetuam no motor de busca relacionadas com pele, cabelo e unhas. De acordo com a Google, o número de pesquisas sobre estes temas ultrapassa os dez milhões anualmente, mas existe uma dificuldade associada à descrição da condição apenas por termos de pesquisa, o que dificulta um diagnóstico preciso.

O comunicado deixa ainda o aviso de que "a ferramenta não se destina a fornecer um diagnóstico nem em substituir o aconselhamento médico, já que muitas condições requerem avaliação clínica, exame pessoal ou testes adicionais", no entanto afirma que esta ferramenta cobre até 90% das consultas de dermatologistas.

Foram necessários três anos de pesquisa para desenvolver o produto que será lançado este ano em forma de projeto piloto. A União Europeia já aprovou a ferramenta como um dispositivo médico de baixo risco.

A Inteligência Artificial tem sido cada vez mais usada na medicina e oferece uma maior precisão de diagnósticos, muitas vezes de forma precoce; precisão nos resultados de exames e auxílio em tratamentos de doenças.