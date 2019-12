Facebook enfrenta nova fuga de dados pessoais

Há um novo escândalo a envolver o Facebook. Depois da fuga de informação na consultora Cambridge Analytica, que utilizou dados de 87 milhões de internautas para influenciar campanhas políticas e abalou a rede social liderada por Mark Zuckerberg, agora a empresa de segurança informática Comparitech descobriu a existência de uma base de dados que expôs os dados de 267 milhões de pessoas que utilizaram o Facebook, sobretudo norte-americanos.Entre as informações reveladas encontram-se os nomes, números de telemóvel e Facebook ID destes utilizadores. De acordo com os investigadores, por detrás desta base de dados estará um grupo de cibercriminosos vietnamitas. As informações foram entretanto publicadas num fórum de hackers (piratas informáticos).O receio agora é o de que a divulgação destes dados sirva para o desenvolvimento de ataques de spam (publicidade em massa) e phishing - termo que designa as tentativas de obtenção de informação pessoalmente identificável através de uma suplantação de identidade por parte de criminosos em contextos informáticos - em larga escala. A Comparitech acredita que os dados podem ter sido ‘roubados’ ao Facebook de duas formas: ou através da exploração do interface de programação de aplicações da rede social ou com recurso a tecnologia automatizada para fazer uma campanha de ‘scraping’ (recolha de dados) dos perfis.Entretanto, o Facebook já anunciou a abertura de uma investigação, mas disse acreditar que os dados partilhados foram obtidos antes das mudanças levadas a cabo para proteger melhor as informações dos utilizadores.