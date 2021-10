Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp voltaram a registar problemas na passada sexta-feira, depois do apagão de seis horas verificado no início da semana. De acordo com relatos de usuários e queixas na plataforma Downdetector, os problemas duraram cerca de uma hora e afetaram sobretudo o Instagram.









A falha obrigou a rede social a recorrer novamente ao Twitter para pedir desculpas aos seus utilizadores. “Lamentamos muito se não conseguiu ter acesso aos nossos produtos durante as últimas horas. Sabemos o quanto dependem de nós para comunicarem uns com os outros. Resolvemos o problema, obrigado mais uma vez pela paciência esta semana”, lê-se na publicação. Os problemas já custaram a Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, 5,2 mil milhões de euros.