Fátima Lopes: “Falo com quem eu quiser, ninguém me proíbe”

Depois de estrelas da TVI, como Pedro Teixeira e Manuel Luís Goucha, terem aparecido segunda-feira na SIC, de microfone da estação de Paço de Arcos em punho, a dar os parabéns a Cristina Ferreira, no programa das manhãs da SIC, eis que Fátima Lopes veio agora esclarecer a sua posição: "Não permito que me proíbam de falar com colegas de outros canais. Se a Cristina me convidar, vou sem problemas nenhuns. Informarei a TVI apenas por uma questão de educação, mais nada. Falo com quem eu quiser, ninguém me proíbe".A seguir, à margem da gala da semifinal dos Emmys, em Lisboa, a apresentadora de ‘A Tarde é Sua’ mostrou-se mais enigmática a. "As pessoas têm de estar alinhadas com as casas onde trabalham. Se não conseguem estar alinhadas, saem", diz, adiantando, todavia, não haver, para si, limites nas suas relações com amigos da concorrência. "Para mim, não existe proibição de falar com pessoas de outros canais. Já estive no ‘5 Para a Meia-Noite’. O Herman convidou-me para ir ao programa dele, aceitei e só ainda não fui por uma questão de agenda."Recordando estar no meio televisivo há 25 anos e que há 25 anos ouve falar em guerra das audiências, Fátima Lopes, garantiu estar em sintonia com o pensamento da nova diretora de Programas da estação de Queluz de Baixo: "A Felipa Garnel está alinhadíssima com a minha maneira de pensar, que é: ‘quanto melhor nos dermos com toda a gente, melhor’".