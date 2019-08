Cristina Ferreira lidera audiências mas faz menos do que reality show

Cristina Ferreira foi líder de audiências na estreia no horário das 19h00 da SIC. Na segunda-feira, ‘Prémio de Sonho’, o novo concurso dos fins de tarde da estação de Paço de Arcos, foi visto por uma média de 724 800 telespectadores (22,4% de share), de acordo com os dados da GfK.Foi o 5º programa mais visto do dia. À mesma hora, ‘O Preço Certo’, com Fernando Mendes, na RTP 1, foi acompanhado por 562 400 pessoas (17,9% de share), e ‘First Dates: O Primeiro Encontro’, com Fátima Lopes e Ruben Rua, na TVI, registou 296 200 espectadores (9,1% de share).Ainda assim, Cristina Ferreira teve menos audiência do que o programa que ocupava anteriormente o horário - os diários de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’. Quando em comparação com os resultados deste formato no dia homólogo da semana passada, Cristina registou menos 106 mil telespectadores.Desde a estreia no horário, os diários do reality show conduzido por Andreia Rodrigues somaram, em média, 878 mil espectadores (24,4%).Apesar de se ter estreado na segunda-feira ao fim da tarde, com um programa gravado, Cristina Ferreira está de férias.A apresentadora deixou ‘O Programa da Cristina’ entregue a Cláudio Ramos. No primeiro dia em que este apresentou o formato das manhãs sozinho, registou 372 600 telespectadores, mais 150 mil do que ‘Você na TV!’, de Manuel Luís Goucha, que está sozinho devido às fé-rias da colega Maria Cerqueira Gomes.