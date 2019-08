TVI prepara revolução ao sábado com formato repetido

A perder atualmente por muitos pontos para a SIC (6,7 na terça-feira) e a ganhar por poucos à RTP 1 (9 décimas, no mesmo dia), a TVI decidiu revolucionar as tardes de sábado: assim, apurou o, a seguir ao programa ‘Conta-me como És’, de Fátima Lopes, a estação vai apostar na repetição de ‘Dança com as Estrelas’, apresentado por Pedro Teixeira e Rita Pereira e estreado somente a 9 de dezembro de 2018."É isso que vai acontecer nas próximas 11 semanas, já a partir de sábado", confirma fonte da TVI ao, esperando que esta solução de Felipa Garnel, a nova diretora de Programas, possa ajudar a melhorar os resultados da estação: "Mesmo sendo uma repetição de um formato que acabou recentemente [24 de fevereiro], acreditamos que sim, obviamente."‘Dança com as Estrelas’, recorde-se, é um concurso de sucesso da TVI, inicialmente com Cristina Ferreira nas primeiras três temporadas (2013/15) e depois, na última, com Pedro Teixeira e Rita Pereira, tendo sido sempre líder de audiências aos domingos à noite.Há ainda outra novidade na TVI, embora esta seja residual. No domingo, dia 4, no mesmo horário de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, reality show da SIC, a estação de Queluz de Baixo emite um especial de ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, com os concorrentes da última edição – que foi para o ar há uma semana – e também com outras figuras públicas. "Já foi gravado e tem algumas surpresas", conta a mesma fonte ao