É o primeiro grande triunfo da ficção da TVI na era Cristina Ferreira. ‘Festa é Festa’ terminou a primeira temporada com chave de ouro e a segunda época da trama arrancou na passada segunda-feira, com algumas mudanças no elenco, mas com igual êxito junto do público.A juntar-se aos habitantes da famosa Aldeia da Bela Vida, chega a família Ramos, composta pela nova médica, que vai substituir o Sotôr (José Carlos Pereira), o marido, os enteados e o sogro.