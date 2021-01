Filme ‘Ordem Moral’ estreia esta noite na CMTV

Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do ‘Diário de Notícias’, abandona o luxo social, cultural e familiar em que vive para fugir com um insignificante chauffeur, 26 anos mais novo. As consequências desta sua decisão serão obviamente dolorosas e moralmente devastadoras. Esta é a história de ‘Ordem Moral’, filme de Mário Barroso, que estreou este ano nos cinemas nacionais, e que a CMTV estreia na próxima madrugada às 01h30.



Maria de Medeiros (no papel de protagonista), Marcello Urgeghe, João Pedro Mamede, João Arrais, Albano Jerónimo, Júlia Palha, Ana Padrão, Dinarte Branco, Ana Bustorff e Miguel Borges , entre outros, integram o elenco desta produção muito elogiada pela crítica e apreciada pelos espectadores no grande ecrã. A não perder, no primeiro dia de 2021, no canal do Correio da Manhã!

