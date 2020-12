Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do ‘Diário de Notícias’, abandona o luxo social, cultural e familiar em que vive para fugir com um insignificante chauffeur, 26 anos mais novo. As consequências desta sua decisão serão obviamente dolorosas e moralmente devastadoras. Esta é a história de ‘Ordem Moral’, filme de Mário Barroso, que estreou este ano nos cinemas nacionais, e que a CMTV estreia amanhã, dia 1 (às 01h30).





Maria de Medeiros (no papel de protagonista), Marcello Urgeghe, João Pedro Mamede, João Arrais, Albano Jerónimo, Júlia Palha, Ana Padrão, Dinarte Branco, Ana Bustorff e Miguel Borges , entre outros, integram o elenco desta produção muito elogiada pela crítica e apreciada pelos espectadores no grande ecrã. A não perder, no primeiro dia de 2021, no canal do