Filomena Cautela e Vasco Palmeirim testam cultura dos famosos em novo programa de TV

O novo concurso da RTP1, ‘I Love Portugal’, estreia este domingo e vai ser apresentado pela dupla Filomena Cautela/Vasco Palmeirim.Durante nove semanas, ao domingo à noite, várias figuras públicas vão colocar em prova os seus conhecimentos sobre a cultura portuguesa nas equipas dos capitães residentes, Nuno Markl, Eduardo Madeira, Ana Bacalhau e Raquel Tavares."Estamos a tentar alterar a questão de que, no verão, só passam repetições. O nosso objetivo é tentar ter um programa muito divertido e que fale de Portugal. Diversidade, divertimento, boa televisão, com dois fantásticos apresentadores da nossa casa, e esperamos que seja um sucesso junto do público", diz José Fragoso, diretor da estação pública."Há formatos que são muito intensos quando acordas e não queres ir, mas aqui nada disso acontece. Faz-se muito bem. As pessoas divertem-se imenso", garante Vasco Palmeirim.O apresentador do concurso ‘Joker’, também na RTP 1, assume ser "um privilégio imenso" trabalhar com Filomena Cautela, que é uma "boa profissional". "Adoro estar com ela. Damo-nos muito bem. Parece que a conheço a vida toda e crescemos juntos".Palmeirim acredita que ‘I Love Portugal’ "vai correr muito bem" e explica por que acredita no sucesso do formato: "As pessoas vão gostar muito. O balanço é extremamente positivo e se, no próximo verão, voltar a haver "I Love’, gostava muito de o fazer com a Mena".