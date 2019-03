Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França quer avançar com imposto Google em janeiro

Nova proposta de tributação aumenta de 3% para 5% a taxa sobre as receitas das gigantes tecnológicas.

Por Sónia Dias | 01:30

A França vai avançar sozinha com a polémica Taxa Google, de forma a assegurar a "justiça fiscal" no país, revelou esta semana o ministro das Finanças Bruno Le Maire. São cerca de 30 as empresas tecnológicas que serão afetadas por este imposto, entre as quais se encontram a Google, Facebook, Amazon, Apple, Uber, Airbnb, Booking e até a francesa Criteo, entre outras.



A percentagem da nova proposta de taxa digital, que deverá começar a ser aplicada a partir de 1 de janeiro de 2020, também vai aumentar. Muito se falou de 3%, mas o governo de Emmanuel Macron decidiu avançar com um máximo de 5%, que incidirá, essencialmente, sobre serviços de publicidade, intermediação e transmissão de dados online.



Estima-se que, com esta tributação, todos os anos entrem cerca de 500 milhões de euros para os cofres do Estado, disse Le Maire ao ‘Le Parisien’.



O plano fiscal, que será hoje discutido no Parlamento, irá afetar todas as multinacionais com receitas globais superiores a 750 milhões de euros e ganhos nacionais acima dos 25 milhões. A medida está a ser alvo de duras críticas por parte de empresas norte-americanas e chinesas, assim como europeias.



Em Portugal, o projeto-lei do BE para um imposto sobre serviços digitais, tendo como objetivo criar um fundo de ajuda à comunicação social, será discutido dia 20 e defende um imposto de 3% para as tecnológicas online que obtenham mais valias no País.