Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Google ‘espia’ compras através da Mastercard

Gigante tecnológica quer saber se a publicidade na internet leva as pessoas a comprar nas lojas.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É mais um escândalo a envolver a Google: ao longo do último ano, a gigante tecnológica andou a monitorizar as compras que as pessoas fizeram nas lojas com recurso ao Mastercard. O objetivo é perceber até que ponto os consumidores são sensíveis à publicidade online, dirigindo-se depois às lojas para comprar produtos que viram anunciados na internet. Como é que a Google conseguiu isto? Segundo a agência Bloomberg, que revelou a notícia, através de um contrato realizado com a própria Mastercard.



Os detalhes sobre o acordo não são conhecidos, mas sabe- -se que os clientes da Mastercard – que são dois mil milhões – não foram informados de que os dados das compras que fazem nas lojas iriam ser partilhados com a Google, que agora tem vantagem competitiva sobre os seus concorrentes (nomeadamente sobre a Amazon).



Confrontada com a notícia, uma porta-voz da Google garantiu que os dados que a empresa está a receber da Mastercard são estritamente anónimos. Ou seja, a Google fica a saber que determinada compra foi feita, mas não o nome da pessoa que a fez e muito menos tem acesso a informação relativa aos cartões de débito e de crédito que possui.



Ainda segundo a agência noticiosa Bloomberg, é possível que a Google tenha tentado – e conseguido – formalizar contratos semelhantes com outros sistemas de pagamento, na tentativa de dominar o mercado publicitário online.