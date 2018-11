Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goucha vai abrir portas do monte ao ‘Você na TV!’

Estúdio do programa das manhãs vai ser novo e solução passa por gravar em Monforte aos fins de semana.

Por Paulo Abreu | 01:30

O estúdio de ‘Você na TV!’, em Queluz de Baixo, vai para obras - a estreia do novo formato das manhãs da TVI está marcada para 2 de janeiro, cinco dias antes de Cristina Ferreira na SIC - e o CM sabe que a solução encontrada por Bruno Santos e José Eduardo Moniz foi convencer Manuel Luís Goucha e o seu companheiro, Rui Oliveira, a abrirem as portas do seu monte, em Monforte, para fazerem o programa.



"Sim, é isso que está previsto", diz fonte próxima do casal, que entra em mais detalhes sobre a surpresa que a estação prepara para os espectadores: "Os técnicos estão contratados e as gravações serão feitas nos próximos fins de semana. Haverá convidados e público presentes e só o local é diferente do habitual."



O CM sabe que Rui Oliveira vai aparecer durante a emissão dos vários programas no monte alentejano ao lado de Manuel Luís Goucha, aparições essas que servirão de rampa de lançamento para, num futuro próximo, terem um formato.



"O Rui vai ser aposta da TVI, é verdade. Eles têm imensa graça, funcionam juntos, pela sua cumplicidade, e podem ter uma coisa em TV. O Bruno Santos e o Moniz gostam deles", acrescenta a mesma fonte, admitindo que o empresário já tenha até chegado a acordo com os responsáveis para assinar um contrato com a estação.



Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estão juntos desde 2000 e casaram a 6 de abril deste ano, numa cerimónia civil, no monte alentejano.