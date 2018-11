Apresentador lucra com saída de Cristina Ferreira e vê o seu ordenado aumentar.

Por Rute Lourenço | 01:30

Manuel Luís Goucha já renovou contrato com a TVI. O apresentador vai continuar no canal de Queluz de Baixo por mais quatro anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2022. O atual contrato terminava no fim deste ano e, com a transferência de Cristina Ferreira para a SIC, fechar um novo acordo com Goucha tornou-se uma prioridade da TVI nos últimos meses.