Cristina Ferreira sozinha no programa da manhã da SIC

Apresentadora não quer ter parceiro. Programa estreia em janeiro.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Foram vários os nomes apontados como possíveis companheiros de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC, a partir de janeiro. Mas, afinal, nem João Paulo Rodrigues, nem João Baião. A nova estrela de Carnaxide vai estar sozinha à frente do formato.



"Eu saio de uma estação com o Manuel Luís Goucha, vocês acham que eu ia conseguir arranjar alguém que estivesse no lugar dele?", disse a uma revista, no sábado, confirmando que iria conduzir as manhãs "sozinha". Sobre a data de estreia do programa manteve o silêncio, afirmando que esta era uma pergunta "para um milhão de dólares".



O CM sabe, porém, que a data prevista para o arranque é 7 de janeiro.



O CM sabe, também, que o programa será parecido com o formato brasileiro ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga, e cujo cenário é inspirado numa casa. Esta ideia foi ‘trazida’ por Daniel Oliveira da sua última viagem ao Brasil, em agosto.



A última semana ficou marcada pela saída de Aníbal Pinto do espaço de comentários do ‘Você na TV!’ da TVI. O conhecido advogado confirmou, em direto, ter sido convidado por Cristina Ferreira para se mudar para a SIC - convite que terá recusado.



O que mostra que a apresentadora já está a reunir equipa para a estreia do seu próximo formato.



Outros programas

Além do programa das manhãs, Cristina Ferreira vai ter também um formato ao final da tarde, tal como tinha na TVI (‘Apanha se Puderes’). Também está previsto que a apresentadora seja a cara de um reality show, mas, até à data, o formato ainda não está definido.



A primeira perda

Um dos sonhos de Cristina era apresentar o ‘Big Brother’, pois, no início da sua carreira, chegou a apresentar os ‘Extras’ do reality show na TVI. Com a ajuda de Daniel Oliveira, a nova estrela de Carnaxide tentou agora levar o formato para a SIC, mas a TVI – que tem opção de escolha - conseguiu ‘agarrar’ o formato e mantê-lo, devendo avançar com uma nova temporada já no início de 2019.