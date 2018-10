Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aníbal Pinto recusa convite de Cristina Ferreira na SIC e deixa a TVI para vestir "camisola" da CMTV

Advogado do Porto era uma das presenças assíduas no 'Você na TV'... mas vai abraçar novo desafio no canal líder do cabo: a CMTV.

17:43