Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sucessora de Cristina Ferreira foi impedida de ir ao 'Jornal das 8' com Goucha

Maria Cerqueira Gomes vai ganhar 10 mil euros.

Por Paulo Abreu | 01:30

Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, é a substituta de Cristina Ferreira em ‘Você na TV!’ e, segundo apurou o CM, vai ganhar cerca de 10 mil euros por mês, mais 8 mil do que recebia no Porto Canal, em que estava desde 2006.



O CM sabe também que, no acordo alcançado entre a TVI e a apresentadora, estão previstas despesas de alojamento e de deslocação.



Anunciada por Manuel Luís Goucha na terça-feira, dia 6, foi prometido pelo próprio que os dois estariam juntos à noite, no ‘Jornal das 8’, para se darem a conhecer melhor aos espetadores. Porém, Maria Cerqueira Gomes acabou por não aparecer em estúdio, frente a Pedro Pinto.



A justificação do apresentador foi a de que a colega tinha tido um "compromisso profissional" e que, por isso, não tinha conseguido apanhar o avião.



Mas, ao CM, garante fonte próxima do processo, a sua ausência deve-se ao facto de ainda ter contrato com o Porto Canal e de, por isso, ter sido impedida pelos responsáveis de viajar até Lisboa. "Ela vai trabalhar até 30 de novembro e, em dezembro, entra de férias. Estreia-se na TVI em janeiro", esclarece-nos.



Incontactável, Maria Cerqueira Gomes deu, no entanto, conta da sua felicidade no Instagram: "Sem medo do novo. Sem medo de ter medo".