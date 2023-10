O Sinttav (Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual) entregou na passada sexta-feira à administração da RTP um pré-aviso de greve para todos os trabalhadores da empresa pública com início às 00h00 do dia 14 e fim às 23h59 do dia 20.Diz a organização sindical que os trabalhadores estão “fartos de empobrecer”, de “duplos standards”, “de reclamar em vão pelo simples cumprimento do Acordo de Empresa”, de se “matarem por um salário de gente”, de “hipócritas” e de “esquemas”. Em comunicado, o Sinttav declara ainda que pretende “renovar imediatamente” o pré-aviso de greve ao fim dos 7 dias anunciados.