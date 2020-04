Grupos de media em layoff também vão receber publicidade

O Estado vai antecipar a compra de publicidade institucional nos órgãos de comunicação social como forma de ajudar o setor dos media a ultrapassar a crise provocada pela Covid-19.A medida, esta sexta-feira anunciada pelo Governo, abrange todos os grupos que prosseguem atividades de informação generalistas, mesmo aqueles que entraram em layoff, como ‘A Bola’, o ‘Jornal Económico’ e o grupo Impala. A estes junta-se a Global Media na próxima 2ª feira, apurou oAo todo, serão alocados 15 milhões de euros (valor três vezes superior ao previsto no Orçamento do Estado) "na aquisição de espaço para publicidade, através de TV e rádio, em programas generalistas e temáticos informativos, e através de publicações periódicas de informação geral", afirmou a ministra da Cultura Graça Fonseca.Deste valor, 75% serão entregues aos meios nacionais e os restantes 25% à imprensa local e regional. A Lusa e a RTP não estão incluídas por já receberem dinheiro do Estado. A governante disse esperar que os montantes comecem a chegar às empresas ainda este mês.Os critérios para a distribuição de montantes respeitarão a lei da publicidade institucional, que, entre outros, estabelece critérios de circulação e de âmbito geográfico. Mas, só na próxima semana, o Governo vai iniciar o trabalho com empresas e organizações do setor para fechar a distribuição e o espaço desta publicidade institucional, que poderá ser utilizado até 2021."Na semana seguinte, esperamos já estar a fazer campanhas e a concretizar o crédito que será antecipado", adiantou a ministra, admitindo que o valor poderá ter de ser reforçado nos próximos meses e que o Governo vai "avaliar [mais] medidas a adotar no futuro".