Os guardas prisionais estão contra a SIC, e a produtora SP Televisão, que produz as no- velas da estação do grupo Im- presa. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Nacional emitiu um comunicado em que repudia a "forma gratuita e desnecessária como a classe surge retratada na novela ‘Flor Sem Tempo’", e não descarta avançar judicialmente.









